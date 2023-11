Alessandro e Giada, sogni bloccati da gradini e barriere: “Vogliamo essere autonomi”

Gradini, barriere e avvallamenti. È un viaggio ad ostacoli quello che le persone con disabilità devono affrontare nella vita di tutti i giorni anche solo per acquistare un paio di scarpe, entrare in una chiesa o in un bagno pubblico. Con Alessandro e Giada affrontiamo un viaggio tra le barriere architettoniche del centro storico di Piacenza. “Vogliamo essere autonomi e fare la vita dei nostri coetanei” – ci raccontano.

IL SERVIZIO DI SABRINA CORONELLA