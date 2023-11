Giornata contro la violenza sulle donne, a Piacenza ricco calendario di eventi

Il 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si avvicina anche se la cronaca dei (tentati o riusciti) femminicidi non sembra accorgersene. Se ne rende conto invece Piacenza che mette in atto un ricchissimo calendario di appuntamenti presentati in municipio dalle assessore Nicoletta Corvi e Serena Groppelli, dalla presidente della commissione delle elette Gloria Zanardi, dalla consigliera di parità della Provincia Claudia Ferrari.

Si parte già questo venerdì con una seduta della commissione delle elette che vedrà partecipare anche Nadia Bragalini, ambassador Città delle donne, che presenterà l’iniziativa che dal 20 al 30 vede i negozi allestire delle vetrine a tema. Ma diverse sono le iniziative in programma: dal percorso notturno “Nonsiamosole” del Cantiere Weil in programma il 18 a Porta Borghetto al tavolo comunale di contrasto alla violenza di genere che presenta “Ricomincio da me: guida tascabile per aver cura delle donne” il 23 alle 20.30 a Palazzo Rota Pisaroni.

Sempre il 23 ci saranno il convegno di Confapi Industria Piacenza sulla “parità di genere” e lo spettacolo musicale “Ferite a morte” nella sede della Camera del Lavoro. Il 25 invece si entra nel vivo con l’inaugurazione della panchina rossa nella piazzetta del centro commerciale Farnesiana alle 10 la mostra degli abiti delle donne violate al Piccolo museo della poesia alle 11, la via crucis laica con partenza da piazza Cavalli alle 14.30 promosso da Kabukista, Arcigay Piacenza Lambda, Cgil, Cisl, Uil, Mondo Aperto, Nuovi viaggiatori, Soroptimist, i sit in di Donna Vita Libertà e Donne in Nero alle 15 e alle 11.