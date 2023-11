Omicidio Niviano, la vittima sanguinante sarebbe rimasta a terra un’ora e mezza

Per circa un’ora e mezza o forse più, Paolo Troccola pare sia rimasto solo a terra sanguinante, nell’appartamento di Niviano di via Monti che condivideva con due suoi colleghi operai dell’Anas.

Le testimonianze degli avventori dell’Antica Osteria di Niviano e quelle dei vicini di casa dei tre operai lasciano aperto un “limbo” di circa un’ora e mezza, nel corso del quale Emanuele Carella, operaio foggiano avrebbe girovagato per Niviano dopo aver accoltellato ripetutamente il suo sfortunato collega. In quel lasso di tempo, con il suo coltello a scatto Carella ha squarciato le gomme dell’auto della vittima che aveva accoltellato poco prima, per poi gettare la lama in un vicino giardinetto dove è stata trovata dai carabinieri della Compagnia di Bobbio con un cellulare anche questo abbandonato. Resta il dubbio se il 56enne sia morto sul colpo o se avrebbe potuto essere salvato. Oggi è prevista l’autopsia.

Ai carabinieri, messo alle strette, Carella avrebbe raccontato che Troccola avrebbe fatto apprezzamenti volgari su sua sorella.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’