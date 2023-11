Sono pakistani e nepalesi, tutti irregolari, i 13 uomini fermati a bordo del suv

Erano tutti irregolari e provenienti da Pakistan e dal Nepal i 13 uomini a bordo del suv che non si è fermato al posto di blocco della polizia a piazzale Marconi a Piacenza.

L’auto è stata fermata dopo un inseguimento in via IV Novembre. Ulteriori accertamenti sono in corso e la Questura fa sapere che verranno adottati i provvedimenti amministrativi del caso. La Squadra mobile sta procedendo anche alle indagini sul conducente del veicolo.