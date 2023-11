Tumore alla cervice uterina, Palazzo Farnese in verde per la giornata mondiale

Anche Palazzo Farnese si illuminerà di verde in occasione della Giornata mondiale contro il tumore della cervice uterina.

“Tre anni fa l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un appello per eliminare, entro il 2030, il cancro cervicale causato dal Papillomavirus (HPV) e ha fissato la data del 17 novembre come Giornata Mondiale per l’eliminazione del tumore alla cervice uterina – scrive la Lilt in una nota -. La ricorrenza riporta l’attenzione su questa importante battaglia di sanità pubblica e i monumenti simbolo delle città verranno illuminati di verde, il colore scelto per contraddistinguere questa giornata. Piacenza venerdì 17 vedrà il nostro bellissimo Palazzo Farnese illuminato di verde. L’Italia non solo ha raccolto l’appello dell’OMS per avere la massima copertura vaccinale e di adesione ai programmi di screening, ma ambisce a diventare il primo paese europeo a eliminare tutti i tumori legati al Papilloma virus, prevedendo il 95% di copertura vaccinale anti HPV.

Nel contesto nazionale la regione Emilia Romagna presenta uno dei più alti tassi di copertura vaccinale, nonostante la pandemia abbia rallentato le attività di prevenzione.

Come Associazione Lilt ci poniamo al fianco delle Istituzioni e di tutta la società civile per diffondere il valore della prevenzione e l’importanza delle attività connesse. Il nostro impegno nella lotta contro queste forme di neoplasia è testimoniato anche dall’adesione al Manifesto per l’eliminazione dei tumori correlati all’HPV e ci auspichiamo che la recente audizione svolta in commissione Sanità presso l’Assemblea regionale dell’Emilia Romagna possa rappresentare un primo passo per costruire una vera e propria coalizione contro i tumori causati da Papillomavirus.

E in occasione del 17 novembre ribadiamo la nostra disponibilità per cercare di raggiungere l’obiettivo di essere la prima regione in Italia a conseguire l’eliminazione di tutti i tumori causati dall’HPV”.