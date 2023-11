Aggredito a colpi di spranga da alcuni uomini scesi da un’auto in viale Dante

Martedì sera intorno alle 20.00 un uomo è stato vittima di una violenta aggressione da parte di più persone. “Ho potuto vedere che c’era un giovane seduto a terra e che si tamponava con un fazzoletto ferite al volto” ha riferito un testimone accorso sul posto poco dopo l’accaduto.

Il fatto è avvenuto in viale Dante a Piacenza, all’altezza della ex caserma dei vigili del fuoco. La vittima del pestaggio era un giovane nordafricano. Secondo alcune testimonianze l’uomo stazionava all’altezza del parcheggio di fronte alla ex caserma, quando è arrivata un’automobile di grossa cilindrata, di colore chiaro. La vettura si è fermata bruscamente e da questo mezzo, sempre secondo alcune testimonianze sarebbero scese almeno tre o quattro persone che hanno aggredito il malcapitato picchiandolo a pugni e a calci e a colpi di spranga fino a quando è finito a terra.

Gli aggressori subito dopo si sono rapidamente allontanati. Le condizioni del ferito fortunatamente non sono apparse gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’