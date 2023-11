Bagni pubblici accessibili ai disabili dagli uffici comunali: “Aperti a chiamata”

Dopo la storia di Alessandro e Giada raccontata da Libertà e Telelibertà arriva un primo passo. In questi giorni, e per tutto il periodo della ristrutturazione dei bagni pubblici prevista a partire dal prossimo gennaio, per i portatori di disabilità sarà possibile accedere ai bagni situati in piazzetta Pescheria, a Piacenza, dall’ingresso degli uffici comunali (dove una volta era situato l’Informagiovani).

L’amministrazione comunale risponde così all’inchiesta sulla inaccessibilità di alcuni luoghi pubblici per le persone con disabilità. Tra risposte alle emergenze e programmazione, l’assessore ai Servizi Sociali Nicoletta Corvi presenta il piano per rendere Piacenza città accessibile a tutti. Patendo dall’esempio di Reggio Emilia.

GUARDA IL SERVIZIO DI SABRINA CORONELLA