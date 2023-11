Comitato dell’ordine e sicurezza, primo incontro con il nuovo prefetto Ponta

Il nuovo prefetto di Piacenza, Paolo Giuseppe Alfredo Ponta ha presieduto una riunione di Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica cui hanno partecipato il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, il questore Ivo Morelli, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Pierantonio Breda, il comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Corrado Loero, nonché il comandante della Polizia locale di Piacenza Mirko Mussi.

In apertura il prefetto ha espresso il proprio compiacimento al comandante provinciale della Guardia di Finanza per la brillante operazione “Painkiller”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza in collaborazione con la Drug Enforcement Administration americana, contro il traffico internazionale tra Cina e Stati Uniti di stupefacenti quali “Fentanyl” e altre droghe sintetiche, contraffazione e riciclaggio.

Si è quindi proceduto all’analisi dei dati relativi all’andamento della delittuosità nel capoluogo e nella provincia, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio, tra i quali furti e truffe agli anziani e informatiche.

Al riguardo, prendendo atto dei recenti episodi di anziani che sono riusciti a difendersi da tentativi di truffa, facendo desistere i malfattori, è stata condivisa l’opportunità di proseguire nelle campagne comunicative rivolte alle fasce ritenute più a rischio, già organizzate nel recente passato presso i luoghi maggiormente frequentati nell’ambito della campagna nazionale del Ministero dell’Interno

A conclusione dell’approfondito esame, il Comitato, ravvisandone la validità e l’efficacia, ha confermato l’attuale piano coordinato di controllo del territorio specialmente nelle aree maggiormente sensibili mediante servizi ordinari e straordinari, anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e delle Squadre d’Intervento Operativo dell’Arma dei Carabinieri.