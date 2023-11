Strisciano a terra per non far scattare l’allarme. Furto alla Farmacia dell’Ospedale

Furto nella notte alla Farmacia dell’Ospedale in via Taverna, di fronte al nosocomio piacentino. Due persone si sono introdotte nei locali alzando leggermente la saracinesca e smontando la porta a vetri. Per evitare di far scattare l’allarme i ladri hanno strisciato a terra. Una volta all’interno hanno prelevato il fondo cassa. E’ la prima volta che la farmacia viene presa di mira dai ladri. Del caso si sta occupando la polizia. Al vaglio i filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza.

