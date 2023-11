Il Comune assume sei operai specializzati. Domande entro il 2 dicembre

E’ il 2 dicembre, entro e non oltre le ore 14, il termine entro cui trasmettere la domanda di ammissione al concorso pubblico con cui il Comune di Piacenza intende assumere, a tempo pieno e indeterminato, sei dipendenti nel profilo di operaio specializzato, area degli operatori esperti. Tre posti – che verranno redistribuiti nella graduatoria generale qualora non assegnati – sono oggetto di riserva: due destinati a volontari delle forze armate, uno per chi abbia concluso senza demerito il servizio civile universale.

Il bando, con l’indicazione esaustiva dei requisiti richiesti e delle mansioni che il personale selezionato sarà chiamato a svolgere, è consultabile integralmente sul sito www.comune.piacenza.it (in home page e nella sezione “Amministrazione trasparente” dedicata ai concorsi), nonché sul portale www.inpa.gov.it che rappresenta il solo canale tramite il quale – accedendo con le proprie credenziali di identità digitale – è possibile iscriversi nei termini indicati.

La procedura d’esame prevede lo svolgimento di un’unica prova tecnico-pratica, finalizzata all’accertamento delle competenze, che potrà consistere ad esempio nell’approntamento di un cantiere mobile temporaneo per la manutenzione stradale, l’installazione di segnaletica stradale verticale, interventi di ordinaria manutenzione idraulica ed elettrica, sfalcio e cura dei prati, potatura di siepi, arbusti e alberature. I candidati, cui saranno messe a disposizione attrezzature e macchinari della stessa tipologia, dovranno presentarsi muniti di abbigliamento adeguato, con calzature e guanti anti-infortunistici: se privi dei dispositivi di protezione individuale, non saranno ammessi alla prova.

La seconda fase, cui saranno ammessi coloro che avranno riportato il punteggio minimo di 21/30 nella prima prova, sarà finalizzata ad accertare la conoscenza basilare della lingua inglese, delle applicazioni informatiche più diffuse e a un colloquio motivazionale.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti devono essere indirizzate a [email protected]. In alternativa, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30, nonché il lunedì e giovedì dalle 16 alle 17, è possibile telefonare ai numeri 0523-492054 e 0523-492219.