In via Primo Maggio autobus urta un cestello: operaio cade da tre metri

Incidente nel pomeriggio in via Primo Maggio a Piacenza. Un autobus in transito ha urtato un cestello di una gru e l’operaio è caduto da un altezza di tre metri. L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dal 118, la polizia e la polizia locale.

