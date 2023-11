Castello, donati dai Lions gli arredi mancanti per le nuove sezioni della Materna

Il Club dei Lions di Castel San Giovanni, ha donato un carico di giocattoli ai bambini della scuola materna di via Nazario Sauro. I soci del club hanno stilato un elenco di oggetti che sarebbero potuti essere utili ai bambini, inizialmente hanno in parte dato fondo ai loro magazzini, incrementando se necessario in modo proficuo la loro raccolta, acquistando ciò che ancora mancava per avere tutto l’essenziale da dare in donazione. Dopo una veloce catalogazione, il carico è partito alla volta della scuola per l’infanzia di via Nazario Sauro. Dove la presidente del club castellano, Paola Morisi, ha consegnato il materiale mancante, alle dotazioni in uso delle due nuove sezioni della scuola materna, che sono state avviate quest’anno.

