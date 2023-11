Screening tumori: a Bobbio 90 mammografie. Il camper domenica a Travo

Il camper attrezzato con un mammografo per lo screening per la prevenzione del tumore al seno lascia Bobbio e si dirige verso la tappa finale del tour che si concluderà a Travo il 19 novembre.

L’iniziativa promossa dall’Azienda Usl di Piacenza e da Lilt ha coinvolto cinque comuni tra Val Nure, alta Val Arda, alta Val Tidone, alta e media Val Trebbia e contattato circa 270 donne tra Bettola, Lugagnano, Pianello, Bobbio e Travo.

A Bobbio le donne intercettate sono state circa 90. Novanta donne che hanno avuto la possibilità di eseguire una mammografia con uno strumento di elevata qualità diagnostica eseguita da un tecnico radiologo del Centro salute donna di Piacenza e poi viene refertata da medici esperti, dedicati al percorso, esattamente come avviene quotidianamente per lo screening nelle sedi fisse dislocate sul territorio, assicurando a chi aderisce la stessa qualità del test eseguito nella sede tradizionale.

Un risultato importante che deve far propendere tutte le donne a prendere coscienza dell’importanza della prevenzione perché il tumore alla mammella è il più frequente e colpisce una donna su otto nel corso della vita. Avvicinare il più possibile le donne alla diagnosi precoce garantisce in genere l’evoluzione favorevole della malattia. C’è, infatti, una percentuale di guarigione altissima e la precocità della diagnosi è fondamentale e solo la mammografia può garantire questa diagnosi.

Lo screening per il tumore alla mammella è inserito nel programma regionale di diagnosi precoce dei tumori femminili ed è realizzato da tutte le aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna.

Le persone interessate (tra i 45 e i 74 anni, residente e domiciliata nel territorio provinciale) vengono contattate tramite lettera e invitate a effettuare gratuitamente una mammografia.

L’esame dura circa 10-15 minuti, non è doloroso, anche se alcune donne lamentano un certo fastidio legato alla compressione del seno, operazione però indispensabile per ottenere immagini di migliore qualità.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà