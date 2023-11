Sport e solidarietà al torneo “Uno smash per il cuore”. Fondi per un defibrillatore

Le iniziative benefiche più belle sono quelle in cui si fatica a dividere la componente della solidarietà rispetto a quella dello sport. In casa Pianeta Padel, all’Lpr Stadium nei pressi dello stadio di Piacenza, la ricetta è stata mixata in modo perfetto per la prima edizione di “Uno smash per il cuore”, il torneo benefico di padel inaugurato in collaborazione con Associazione Progetto Vita.

L’idea nasce dal promotore Mario Ognissanti, particolarmente legato al tema dopo che nel 2020 un defibrillatore salvò la vita a suo padre Giuseppe. Oggi Piacenza è una della città più cardioprotette in Europa, ma si può fare ancora di più: “Purtroppo i casi di arresti cardiaci sono ormai quotidiani e sul giornale spesso leggiamo della necessità di interventi immediati per provare a ridurre al minimo gli esiti negativi. Proprio per questo è stato organizzato questo torneo, per sensibilizzare sempre di più su un tema importante”.

Da qui la necessità di un torneo per raccogliere fondi e poi donare un defibrillatore alla scuola elementare Dante. Quasi 60 coppie, maschili e femminili di livello intermedio e avanzato, si sono dunque sfidate a colpi di racchetta per delle vere e proprie “partite del cuore”. E non è la prima volta che i titolari di Pianeta Padel, Andrea Marchi e Matteo Repetti, si siano resi disponibili a supportare le associazioni locali: “Come Pianeta Padel – spiega Repetti – siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa a sfondo benefico e supportare Mario Ognissanti e Progetto Vita. Da quando è nata la nostra associazione, abbiamo spesso partecipato ad eventi di questo tipo, promuovendo iniziative sul territorio in aiuto alle categorie più fragili”.