“Camminiamo per sostenere il diritto alla pace”, sfilata per il centro a ritmo di musica

“Camminiamo per sostenere il diritto alla pace”. Si è tenuta nella mattinata di domenica 19 novembre la terza edizione della marcia dei diritti. Iniziativa organizzata dal Centro per le famiglie del Comune di Piacenza, in collaborazione con il Comitato provinciale Unicef e l’associazione “Le Valigie”. Un evento ideato per celebrare la Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in calendario per domani, lunedì 20 novembre. A ritmo di musica, accompagnati dalla Banda Ponchielli, i partecipanti hanno attraversato il cuore della città per raggiungere il Pubblico Passeggio dove, nella zona di chiosco e giostre, alle 11.15 hanno preso il via giochi coinvolgenti per tutti.

FOTO MAURO DEL PAPA