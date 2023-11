Castello, 180 nuove cittadinanze nel 2023. “Ci sentiamo italiani”

C’è chi dice di non voler più far ritorno al proprio Paese d’origine “perchè ormai questa è la mia patria”. C’è chi si commuove, chi arriva con amici e parenti e chi dice di aver sognato questo momento per lungo tempo. Sono le storie degli immigrati che a Castelsangiovanni hanno ricevuto la cittadinanza onoraria. Donne e uomini arrivati tanti anni fa dalla Tunisia, dallo Sri Lanka, dalla Romania, dall’Albania. Tutti hanno in comune l’aver lavorato tanto per costruire un’indipendenza per loro e per i propri figli. E ora che hanno ottenuto la cittadinanza italiana dicono “grazie” al paese che li ha accolti e sono sicuri di una cosa: “al nostro Paese d’origine non torneremo più. Castello è la città che ci ha accolti e ora è la nostra patria”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ