Oggi a Piacenza la 73esima Giornata del Ringraziamento di Coldiretti

Pianello ospita oggi la 73esima Giornata del Ringraziamento organizzata da Coldiretti. Il programma della giornata prevede dalle 8.30 il raduno dei mezzi agricoli in piazza del mercato. Alle 10.30 partirà da largo dal Verme il corteo delle autorità diretto in chiesa dove, alle 11, verrà celebrata la messa. A presiedere il rito religioso sarà il vescovo, monsignor Adriano Cevolotto. Insieme a lui concelebreranno il rito religioso il consigliere ecclesiastico don Giuseppe Sbuttoni e il parroco di Pianello monsignor Mario Dacrema. Terminata la messa ci sarà uno dei riti più attesi e cioè la benedizione dei mezzi agricoli con anche il saluto delle autorità. Il momento solenne si concluderà con una degustazione di prodotti tipici, ovviamente locali. In contemporanea, per tutta la mattina, piazza Umberto I ospiterà un mercato di Campagna Amica e un laboratorio didattico sensoriale, allestito da Coldiretti Donne Impresa Piacenza per i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria.

L’evento, a carattere provinciale, segna il momento durante il quale, a stagione conclusa, agricoltori, e non solo, si fermano per rendere grazie di quanto ricevuto ma anche per riflettere sue problematiche, opportunità e prospettive di un mondo, quello legato al lavoro della terra, di fronte al quale si pongono di continuo nuove sfide. La Giornata del Ringraziamento venne istituita per iniziativa della Coldiretti nel 1951 e fatta propria dalla Commissione episcopale italiana nel 1975. Quest’anno il messaggio inviato dalla Cei in occasione della 73esima Giornata è incentrato sull’insegnamento biblico della fraternità capace di illuminare ogni attività umana, agricoltura compresa. “La Giornata del Ringraziamento – commenta il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – rappresenta un momento per riunirci, riflettere, esprimere gratitudine nei confronti del Creato, soprattutto in un momento così complesso anche per il mondo dell’agricoltura”.