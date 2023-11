Da Piacenza al Marocco per aiutare i terremotati. Raccolti 30mila euro di donazioni

Sfiorano 30mila euro i fondi raccolti per i villaggi terremotati del Marocco. Tre componenti dell’associazione italomarocchina di Piacenza nelle zone colpite dal sisma per capire come utilizzare gli aiuti raccolti in queste settimane. Inizierà da Agadir, una delle città balneari più rinomate del Marocco, per poi addentrarsi nell’entroterra il viaggio di tre rappresentanti dell’associazione Generazioni italo-marocchine, con sede a Piacenza, per visitare alcune delle zone devastate dal terremoto dello scorso 8 settembre. Uno dei più violenti che si sia mai registrato nel Paese nordafricano in seguito al quale sono morte quasi 3mila persone.

Mustapha Mansar di Piacenza, presidente dell’associazione, Mostapha Akridiss di Castel San Giovanni e Abderrazak Larhzafi di Roveleto di Cadeo si recheranno in tre villaggi colpiti dal sisma per capire come utilizzare i quasi 30mila euro raccolti dall’associazione grazie alla generosità di tante persone che hanno voluto dare un aiuto concreto in favore di chi è rimasto senza una casa. “Partiremo mercoledì e il senso del viaggio è capire come utilizzare i soldi raccolti – spiega Mansar -. Non vogliamo che qualcuno se ne approfitti, vogliamo vedere sul campo di cosa ha bisogno la gente. Sappiamo che in alcuni posti manca veramente tutto, vestiti, tende, acqua, cibo. Ma se possibile vorremmo dare un aiuto che rimanga nel tempo”.