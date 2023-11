Da Tokyo in visita alla conca di navigazione di Isola Serafini

Una delegazione di dirigenti e funzionari tecnici del Dipartimento fluviale dell’Ufficio costruzioni del Governo metropolitano di Tokyo, ha fatto visita nei giorni scorsi (16 novembre) all’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) e all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdbPo), nella sede centrale di Parma, per un programma di sopralluoghi conoscitivi in diverse infrastrutture italiane.

Durante l’incontro, svoltosi in mattinata presso il “Palazzo delle Acque” di Parma, sono state illustrate funzioni e finalità specifiche dei due Enti, che pur avendo competenze diverse si occupano entrambe del bacino fluviale del Po.

La visita, è poi proseguita nella sala Servizio di piena di AIPo, durante la quale è stato mostrato il funzionamento delle varie strumentazioni per la previsione e il monitoraggio delle precipitazioni piovose e dei livelli dei fiumi.

Per concludere la visita, nel pomeriggio, la delegazione si è recata presso la conca di navigazione AIPo di Isola Serafini, sul Po, precisamente a Monticelli d’Ongina, per una spiegazione in loco delle caratteristiche e delle modalità di gestione dell’impianto. Hanno tratto e illustrato questi ambiti i tecnici dell’Agenzia , concludendo la giornata alla scala di risalita per i pesci presso la vicina centrale idroelettrica.