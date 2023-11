Gossolengo: in arrivo interventi anti erosione del Trebbia: “Non c’è più tempo”

Non c’è più tempo per aspettare dopo che il Trebbia, qualche settimana fa, ha dimostrato di saper fare la “voce grossa” scendendo in piena furiosa dalla montagna verso la pianura. Così a Gossolengo, nella zona di Ca’ Blatta e della Gerra, partirà prestissimo un primo intervento – parziale ed emergenziale – per tamponare l’erosione cronica delle sponde, col fiume che è arrivato a minacciare ormai le prime cascine a meno di duecento metri di distanza. Il Trebbia, infatti, ha appena spazzato via quel che rimaneva della Ciclovia del Parco e si è mangiato un intero arginello protettivo.

“Con Aipo si è concordato un intervento immediato di salvaguardia della sponda, che consisterà principalmente nel prelievo di ghiaia dalla parte centrale del fiume per ammucchiarla lungo la sponda, rinforzandola” – spiega il sindaco Andrea Balestrieri, che da tempo segue la questione. “Non si tratterà di un intervento risolutivo, ma di un’azione che eviti il peggio in attesa di nuovi lavori più consistenti e strutturati”.