Strade sicure: arrivati 15 militari a Piacenza in servizio nella zona della stazione

Primo servizio nella serata di venerdì 24 novembre per i militari impegnati nell’operazione Strade sicure. La richiesta era stata avanzata dal sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, alcuni mesi fa. Come determinato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il servizio è iniziato questa sera alle 19. Saranno impegnati, ogni giorno, con diverse turnazioni, 15 militari.

L’attività interesserà l’area stazione, Borgo Faxhall, giardini Margherita.

FOTO MAURO DEL PAPA