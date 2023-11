Terremoto in Marocco, Libertà in missione con 30mila euro per tre villaggi

Inizia mercoledì 21 novembre all’alba il viaggio dell’associazione Generazioni Italo-marocchine di Piacenza per portare gli aiuti raccolti a Piacenza in favore delle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso 8 settembre che ha fatto quasi tremila vittima. L’appuntamento è alle 6 davanti a Borgo Faxall. Destinazione l’aeroporto di Orio al Serio dove un volo porterà la delegazione ad Agadir, città sull’Atlantico. Ci sono Mustapha Mansar, presidente dell’associazione, Elmostapha Akridiss e Abderrazak Larhzafi. Con loro anche Paolo Marino, giornalista di Libertà. Il quotidiano, infatti, grazie alla generosità dei suoi lettori, ha messo in campo un contributo importante – 8mila dei quasi 30mila euro destinati a tre villaggi sulle montagne dell’Atlante devastati dal sisma – e ha scelto di seguire in diretta la missione in Marocco con un proprio inviato. La tabella di marcia prevede una prima tappa a Tourandant. Qui in serata l’appuntamento è con i rappresentanti di Jeunes d’Atlas, un’associazione locale con la quale è stato stabilito un contatto per realizzare un progetto con una parte dei fondi raccolti.

