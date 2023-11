“I martedì Rotary Farnese”: incontro con Rolleri e Ponginibbi

Il Rotary Club Piacenza Farnese prosegue nella serie di incontri a cadenza mensile dal titolo “I Martedì Rotary Farnese”, ad accesso libero e gratuito per tutti gli interessati. Il format prevede che negli incontri si svolga un dialogo tra personalità di spicco del territorio piacentino portatrici di visioni sul futuro della città, dei suoi problemi, dell’economia locale, del suo futuro e delle opportunità da cogliere.

Il terzo incontro, che segue quello già svolti tra il sindaco Katia Tarasconi e l’ex sindaco Patrizia Barbieri del 23 settembre scorso e tra gli onorevoli Tommaso Foti e Paola De Micheli, vedrà la presenza dei presidenti provinciali di Confapindustria, Giangiacomo Ponginibbi, e Confindustria, Francesco Rolleri e sarà moderato dal socio rotariano e presidente di Federmanager Michele Vitiello.

Sarà l’occasione per un confronto con (e tra) le associazioni di categoria più rappresentative su territorio nell’ambito della produzione industriale e dei servizi ad essa connessi, per un approfondimento sullo stato attuale dell’economia locale, sulle occasioni da cogliere e sulle prospettive di medio – lungo termine.

L’appuntamento è quindi per martedì 28 novembre 2023 alle ore 18.30 presso la Terrazza del Grande Albergo Roma, settimo piano, senza obbligo di prenotazione e con accesso libero: è infatti intenzione del Rotary Club Piacenza Farnese aprirsi alla Città ed ai suoi cittadini e promuovere occasioni di conoscenza ed approfondimento che possano consentire lo sviluppo di un pensiero libero, informato e che affronti la complessità dei temi in modo comprensibile per tutti ma senza negarla.

