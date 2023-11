La questura di Piacenza si illumina di arancione contro la violenza sulle donne

Su richiesta dell’Associazione Soroptimist International Italia, la Questura di Piacenza ha aderito all’iniziativa Orange the world promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere. Per l’occasione la facciata della questura si è simbolicamente illuminata di arancione. Presenti all’iniziativa il questore Ivo Morelli, i funzionari della questura, la presidente della provincia Monica Patelli, l’assessore Nicoletta Corvi, la referente provinciale di Soroptimist, Alessandra Tampellini, Luigi Swich in rappresentanza del prefetto di Piacenza e Gloria Zanardi presidente della Commissione delle elette del Comune di Piacenza.

