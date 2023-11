Premio Pavone: miglior ricerca dell’anno per la storica piacentina Meloni

La storica piacentina Iara Meloni si è aggiudicata il prestigioso premio “Claudio Pavone” per la miglior ricerca storica dell’anno in corso. Meloni ha presentato un lavoro intitolato: “Nella provincia selvaggia. Giustizia, vendetta e memoria nel “triangolo rosso”. La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì primo dicembre 2023 alle ore 10 presso la Casa della Memoria di Milano, nell’ambito dei Cantieri della Resistenza organizzati dall’Istituto nazionale Ferruccio Parri.

Iara Meloni, ricercatrice all’università di Milano ci ha spiegato che la sua ricostruzione dedicata ai sanguinosi fatti del “triangolo rosso”, in particolare la zona del reggiano, avvenuti nell’immediato dopoguerra, erano stati il tema del lavoro da lei svolto per il dottorato. “Mi sono in particolare concentrata sulla costruzione di “miti positivi” da parte del partito comunista, come quello dedicato al martirio dei sette fratelli Cervi. La costruzione di tali miti, aveva come scopo quello di frenare l’inevitabile resa dei conti, seguita alla conclusione dei venti mesi di guerra fra partigiani e fascisti. C’era un preciso investimento del partito comunista nella costruzione di questo mito positivo”.

Iara Meloni in passato ha pubblicato diverse ricerche sulla lotta di Liberazione, fra cui: “L’altra giustizia”, “Memorie resistenti”, “Le donne raccontano la resistenza nel piacentino”, “Ribelli all’ombra della Pietra” una ricerca compiuta insieme a Giovanni Battista Menzani e per l’editoriale Libertà, la ricerca: “Sentieri di libertà”.