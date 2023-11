Nomine diocesane, don Lukoki alle parrocchie di Ponte dell’olio

Sono state ufficializzate le nuove nomine di sacerdoti e diaconi nella diocesi di Piacenza-Bobbio.

Don Alphonse Lukoki Fulumpinga, finora parroco di San Savino in Piacenza, parroco delle parrocchie site nell’ambito del Comune di Ponte dell’Olio PC:

– San Giacomo Maggiore in Ponte dell’Olio.

– San Martino vescovo in Riva.

– San Giovanni Battista in Castione.

– San Pietro in Vincoli in Folignano.

– San Bartolomeo Apostolo in Sarmata,

e della parrocchia di San Giovanni evangelista in Carmiano, Comune di Vigolzone PC.

– Don Raman Murzich, presbitero della diocesi di Vitebesk (Bielorussia) collaboratore nel servizio pastorale presso la Comunità pastorale 1 del Vicariato dei Comuni di Piacenza e Gossolengo.

– Don Stefano Segalini collaboratore nel servizio pastorale presso la Comunità pastorale 1 del Vicariato Val Taro e Val Ceno.

– Don Luigi Mosconi Collaboratore nel servizio pastorale presso la Comunità pastorale 8 del Vicariato Val Nure.

– Diacono permanente Renato Pera collaboratore nell’ambito della Comunità pastorale 1 del Vicariato di Bobbio, Alta Val Trebbia, Val d’ Aveto ed Oltre Penice e in particolare delle parrocchie site nell’ambito del Comune di Ferriere PC : San Policarpo in Castagnola, Sant’Anna in Cattaragna e della comunità di Salsominore.

– Diacono permanente Francesco Cavanna collaboratore nel servizio pastorale presso la Comunità pastorale 1 del Vicariato di Bobbio, Alta Val Trebbia, Val d’ Aveto ed Oltre Penice ed in particolare della parrocchia di San Vito in Coli PC.

– Diacono permanente Roberto Rossetti collaboratore nel servizio pastorale presso la Comunità pastorale 9 del Vicariato Val d’ Arda ed inoltre delle parrocchie site nell’ambito del Comune di Vernasca PC : Sant’Andrea Apostolo in Castelletto Val Tolla, Santa Croce in Borla, Sant’ Alessandro martire in Vezzolacca, e delle parrocchie site nell’ambito del Comune di Bore PR : San Lorenzo in Bore, San Leonardo abate in Metti e San Maurizio martire in Pozzolo.