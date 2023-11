A Palazzo Farnese inaugurata la mostra peri 60 anni di Amnesty Piacenza

Franca Viola, Iwao Hakamada, Aasia Bibi, Tom Ciotkovski, Arnaldo Cestaro sono i volti di un’unica medaglia. È quella dei diritti civili per i quali Amnesty International si batte da 62 anni in tutto il mondo e da 60 a Piacenza. Amnesty resiste ancora sul nostro territorio sotto la guida di Lidia Gardella. Per celebrare i primi sei decenni di attività l’associazione ha realizzato una curiosa mostra visitabile fino al 10 dicembre a Palazzo Farnese, allo Spazio Mostre (aperta al venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18, mentre al martedì, mercoledì e giovedì la visita è su prenotazione alla mail [email protected]).

Si è svolta l’inaugurazione alla presenza di Gardella, dell’assessore Nicoletta Corvi, del consigliere comunale Costanza De Poli e di tanti volontari e amici di Amnesty: poche parole, ma molto impegno è ciò che contraddistingue lei ma anche la sua realtà come si vede dai pannelli esposti, che rappresentano un sunto della mostra realizzata alla biblioteca Passerini Landi, altri invece sono manifesti realizzati ad hoc per le campagne e gli eventi sul territorio. A questo si aggiungono poi i pannelli illustrati dal fumettista Gianluca Costantini: ritraggono donne e uomini che per il loro impegno a sostegno della libertà e della democrazia hanno subito violenze e processi, sono stati in carcere, ma alla fine l’hanno spuntata. Ce l’hanno fatta insomma.

