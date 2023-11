Gli ex allievi del Collegio San Vincenzo tornano ai Teatini e premiano Franco Scepi

Ogni mattina e ogni sera la giornata degli allievi del Collegio San Vincenzo si apriva e si chiudeva nella chiesa dei Teatini. Più di cinquant’anni dopo i bambini di allora sono tornati nella ex chiesa – nel frattempo diventata auditorium – dei Teatini: ancora una volta hanno assistito alla messa, esattamente come facevano quando erano in collegio, stavolta celebrata dal vescovo emerito Gianni Ambrosio. È stata questa la novità che ha contraddistinto il raduno 2023 dell’associazione ex Allievi del “Collegio San Vincenzo” svoltosi prima nella sede di via San Vincenzo per l’assemblea annuale con il rinnovo del consiglio e poi all’auditorium dei Teatini per la consegna del premio La Salle 2023.

Il riconoscimento, che l’associazione conferisce annualmente a un ex studente distintosi nella propria vita professionale e che è dedicato al sacerdote e pedagogista francese, proclamato santo, Giovanni Battista de La Salle, è andato all’artista Franco Scepi. “Ringrazio tutti – dichiara dopo aver ricevuto la targa dalle mani del presidente uscente Giuseppe Ticchi – oggi però, davanti all’intasamento totale di immagini, suoni e parole che ci circonda, non ci resta che portare avanti la nostra vita dato che quella è la vera arte”.

La premiazione è seguita alla messa e agli interventi di Carlo Dionedi e Carlo Loranzi.