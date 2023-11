In centro storico 70 interventi in sei mesi grazie al gruppo WhatsApp dei negozianti

L’alleanza cittadino-Comune funziona. Almeno nella sua forma di Gruppo di vicinato del Centro storico, collegato via telefono cellulare con la polizia locale tramite una chat di WhatsApp (quando i social network sono utili…). Grazie alle segnalazioni dei 123 commercianti iscritti al gruppo e ai tempestivi interventi degli agenti, in sei mesi di attività è stato possibile intervenire oltre settanta volte per contrastare fenomeni di spaccio, per sequestrare droga, per rilevare violazioni al regolamento di Polizia urbana, per denunciare gli autori di danneggiamenti, per sequestrare merce contraffatta e perfino per recuperare ragazzini che si erano allontanati da casa. Una barriera all’illegalità non da poco, insomma.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’