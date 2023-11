Prosegue l’operazione “Strade Sicure” in città, così come disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblico. Oggi pomeriggio, le Volanti della Questura insieme ai militari dell’Esercito hanno proceduto all’identificazione di diverse persone, tra viaggiatori e passanti tra la zona della stazione e i Giardini Margherita.

