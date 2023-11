Carabinieri in congedo: celebrata a Strà la patrona Virgo Fidelis

I carabinieri in congedo della Val Tidone hanno festeggiato la loro patrona, la Virgo Fidelis. Quest’anno la celebrazione religiosa è stata ospitata nel santuario di Strà. Al termine della celebrazione a 21 iscritti, durante il momento conviviale che è seguito alla messa presieduta da don Luigi Lazzarini, è stato consegnato un attestato di fedeltà per chi per i 20, chi per i 40 e chi per i 50 anni di iscrizione al sodalizio. A tutti è stato rivolto un grazie da parte di tutta la Val Tidone a favore della quale i carabinieri in congedo prestano un servizio discreto, mettendo a disposizione del territorio le competenze acquisite in decenni di lavoro sul campo.

