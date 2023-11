Le eccellenze agricole piacentine nella prossima punta di Mela Verde

Le realtà agricole piacentine nella prossima puntata di Mela Verde, trasmissione di canale 5 dedicata all’ambiente e all’agricoltura. Ad annunciarlo è Coldiretti Piacenza. La puntata andrà in onda domenica 3 dicembre alle 11.50.

“Siamo orgogliosi – commenta il direttore Roberto Gallizioli – di vedere il nostro territorio ancora protagonista, con alcune aziende che si sono distinte per capacità di innovarsi e originalità delle proposte”. “La prossima puntata di Mela Verde – prosegue Gallizioli –rappresenta una vetrina importante per tutta la provincia piacentina, che primeggia per vocazione agricola e che ha grandi potenzialità sul piano enogastronomico, paesaggistico e culturale”.