Crédit Agricole “salva” gli studenti di Medicina e pronto da gennaio Palazzo Portici

“Da oggi gli studenti universitari di Medicina disporranno di 171 posti in più all’auditorium Crédit Agricole di via San Bartolomeo 13”. Ma quel che più conta per i ragazzi è forse “che, in base a quanto ci ha comunicato l’Opera Pia Alberoni, la sede di Palazzo Portici ci verrà consegnata per l’8 gennaio, in tempo per la ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia”.

Dopo le proteste degli aspiranti medici per la carenza di spazi nel collegio Alberoni, il rettore dell’Università di Parma, Paolo Martelli, comunica da una parte di aver trovato una soluzione tampone al problema, quella dell’auditorium di via San Bartolomeo, “vicino all’ospedale e molto capiente”. Dall’altra annuncia la data dell’8 gennaio come quella in cui i 320 studenti dei tre anni del corso di laurea di Medicina in lingua inglese, la maggior parte dei quali stranieri, potranno finalmente godere dei locali restaurati, ammodernati e più confortevoli di Palazzo Portici.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ