Guida pericolosa e velocità oltre i limiti: quattro automobilisti sanzionati

Quattro automobilisti sono stati sanzionati per guida pericolosa o per aver oltrepassato i limiti di velocità. E’ accaduto l’altro giorno a Piacenza nel corso di un servizio di controllo che ha interessato vie del centro cittadino e vie della periferia dove sono stati fermati dagli agenti gli automobilisti indisciplinati. A tutti costoro sono state consegnate sanzioni per le infrazioni al codice della strada commesse. Un servizio a cui hanno preso parte gli agenti delle volanti e gli agenti delle pattuglie dei Nuclei prevenzione crimine di Reggio Emilia. Il servizio ha posto anche particolare attenzione ai parcheggi dei centri commerciali. Dalla questura è stato reso noto che tali servizi saranno intensificati con l’avvicinarsi delle vacanze natalizie.

