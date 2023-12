Infortunio a Pontenure, operaio di 66 anni cade dalla scala e batte la testa

Momenti di paura oggi intorno a mezzogiorno per un operaio che improvvisamente è caduto da una scala battendo la testa. L’infortunio è avvenuto in una carrozzeria di Pontenure. L’uomo, un 66enne, era salito su una scala per effettuare alcuni lavori quando improvvisamente, per cause ancora da chiarire, ha perduto l’equilibrio cadendo a terra e battendo il capo. I colleghi sono subito intervenuti in suo aiuto, telefonando al 118. Sul posto sono accorsi i sanitari con un‘ambulanza. Le condizioni del ferito non sono sembrate gravi. L’uomo è stato quindi adagiato su una barella e trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza, dove è stato sottoposto alle medicazioni del caso per un trauma cranico. Presso la carrozzeria dove si è verificato l’incidente sono accorsi anche i carabinieri della stazione di Pontenure, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso relativi all’incidente.

