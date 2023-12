Nel ’94 moriva Carlo Tassi, il figlio Marco: “Gli venga dedicato un luogo”

Il 3 agosto 1994 muore a 56 anni Carlo Tassi in un incidente stradale. Avvocato, deputato del Msi per quattro legislature, consigliere comunale. A trent’anni di distanza la famiglia, il figlio Marco Tassi e la moglie del deputato Patrizia Bozzini, annunciano una serie di iniziative per l’agosto ‘24: una funzione religiosa al cimitero a Montereggio, una messa in Sant’Antonino che era la sua parrocchia, un congresso per ricordarne il profilo e forse una mostra fotografica. E in particolare chiedono alle istituzioni pubbliche, Comune, Provincia, e a quelle private e religiose, che venga attribuito un riconoscimento a Tassi “per l’opera benemerita svolta a favore della città e del territorio di Piacenza da un piacentino. L’ideale è dedicargli un luogo, la cosa più bella è un giardino”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà