Ortopedia a Castello: “Confermata la riabilitazione e potenziata la chirurgia”

La riabilitazione ortopedica resterà a Castello e la chirurgia ortopedica verrà potenziata in virtù di una convenzione con il prestigioso Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Il Cau, il centro di assistenza e urgenza, non sostituirà il pronto soccorso di Castel San Giovanni ma subentrerà nelle ore notturne, quanto il pronto soccorso è chiuso. Lo ha reso noto il sindaco Lucia Fontana nel rispondere ad un’interpellanza del consigliere di minoranza Carlo Capelli, preoccupato per le sorti del presidio ospedaliero valtidonese.

“I quattro milioni promessi per l’ospedale di Castel San Giovanni – ha detto Fontana – serviranno per riqualificare l’attuale pronto soccorso, rifare l’ingresso dell’ospedale aumentare i posti per la chirurgia e potenziare la riabilitazione ortopedica”. Ausl e Regione, ha annunciato sempre Fontana, hanno raggiunto un accordo di collaborazione tra l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’ospedale valtidonese. Il 7 dicembre l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini sarà a Castello per spiegare nel dettaglio tutte queste novità.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’