Sospese per il mese di dicembre le domeniche ecologiche a Piacenza

Il Comune di Piacenza ricorda che, come previsto dal Piano aria integrato regionale, “le domeniche ecologiche sono sospese – con la sola eccezione di situazioni emergenziali – per tutto il mese di dicembre. Non sono previste, pertanto, limitazioni al traffico nel fine settimana, mentre restano in vigore le consuete restrizioni già in atto, per i veicoli più inquinanti, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30”.

