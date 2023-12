Chiara, da Lugagnano a Harvard per la ricerca contro il tumore al colon

Chiara Vespari, classe 2000, dalla Vald’Arda è volata a Boston, all’Harvard Medical School, dove sta collaborando al Centro di Immunologia presso il Boston Children Hospital. Vi resterà un anno come tirocinante. Originaria di Lugagnano, Chiara si era diplomata con il massimo dei voti al liceo scientifico Mattei di Fiorenzuola. Oggi è al quinto anno della laurea magistrale in Biotecnologie all’Università Bicocca di Milano. Ha fatto tutti gli esami del quarto e quinto in un anno solo, per riuscire a vivere il suo tirocinio in uno dei più innovativi centri di ricerca al mondo. E’ volata a Boston il 25 ottobre, due giorni dopo aver compiuto 23 anni. Le spese? Si sostiene grazie ad una borsa di studio per meriti universitari.

Chiara ha perseguito il suo obiettivo con determinazione, cogliendo occasioni arrivate – dice lei – “anche un po’ per caso”. “Quando sono uscita del liceo non sapevo cosa avrei fatto. Ho scelto Biotecnologie a Parma un po’ per caso. Ma ho capito presto che amavo quella strada, specie quando il versante diventava legato alla medicina. Dopo la triennale, ho scelto di iscrivermi a Milano Bicocca per la Magistrale. A Milano mi sono trasferita e vivevo con 7 coinquiline, per dividerci le spese. A Boston viviamo in 5, ma ormai ci sono abituata. Un giorno all’Università ho aperto un foglio excel con l’elenco dei vari tirocini possibili presso istituti di ricerca in Italia ed all’estero. Io volevo partire. C’era anche l’Università di Harvard. Ho provato. Ho concentrato tutti gli esami dei due anni. L’ultimo l’ho sostenuto tre giorni prima della partenza. Non è stato facile, ma l’impegno ha premiato”.

Ed è lo stesso impegno che sta mettendo nell’esperienza all’Harvard Medical School dove lavora nell’equipe di Ivan Zanoni professore di Immunopatologia, Microbiologia e Immunobiologia della prestigiosa università americana.

