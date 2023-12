Regali solidali: in via Calzolai il negozio del laboratorio “Il nodo” della Caritas

In via Calzolai a Piacenza c’è un angolo di magia natalizia creata dalle sapienti mani delle volontarie dell’associazione “Il Nodo del Samaritano” legata alla Caritas. Una quindicina le donne che durante tutto l’anno si ritrovano per lavorare a maglia e creare oggetti. Con loro operano anche alcune persone che vivono situazioni di disagio e attraverso tirocini apprendono le tecniche lavorative. Tra le foto che circolano di più sui social in questo periodo c’è quella della bicicletta all’ingresso del negozio. L’attività è aperta ogni giorno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Il ricavato viene destinato alle attività della Caritas. Le volontarie dell’associazione il Nodo hanno creato anche l’albero di Natale posizionato nella galleria San Francesco.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI