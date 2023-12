Il Fiorenzuola torna a vincere: 0-1 sul campo dell’Alessandria

Il Fiorenzuola soffre, ma porta a casa tre punti preziosi sul campo dell’Alessandria. Oggi i rossoneri hanno guadagnato il terzultimo posto nella classifica di Lega Pro. A decidere la partita è stata la rete di Alberti nel primo tempo.

U.S. Alessandria: Liverani; Rossi (76’ Nunzella); Nichetti; Siafa Ethoa; Anatriello (76’ Volpe); Gega; Pellegrini (59’ Gazoul); Ciancio (C); Mastalli (76’ Vaughn); Ercolani; Sepe (54’ Foresta). All. Pirozzi

A disposizione: Piana; Gentile; Rota; Pagliuca; Pellittieri; Ronci; Parrinello; Ndir Mame; Molinaro.

U.S. Fiorenzuola Sorzi; Gentile (72’ Nava); Potop; Stronati (C); Alberti; Di Quinzio (81’ Musatti); Silvestro; Ceravolo (81’ Omoregbe); Sussi; Oddi; Di Gesù (81’ Di Gesù). All. Turrini

A disposizione: Guadagno; Roteglia; Nelli; Gonzi; Seck; Oneto; Pirola; Cremonesi; Kenzin; Anelli.

Arbitro: Poli da Verona – Assistenti: Galigani da Sondrio e Lo Calio da Seregno

Reti: 38’ Alberti (F)

Recupero: 1’ e 7’ – Ammoniti: Potop (F)

In uno scontro importantissimo in chiave salvezza il Fiorenzuola di Mister Turrini fa visita all’Alessandria nel 16o Turno Campionato Serie C Now Girone A.

Partono bene i locali con Ercolani che al 3’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto a due trova il colpo di testa leggermente alto.

Il Fiorenzuola nonostante il cambio modulo, passando al 3-5-2, trova una clamorosa occasione al 15’ con Alberti che prima sponda per Di Gesù, poi viene lanciato sul filo del fuorigioco, ma solo davanti a Liverani apre troppo sul secondo palo.

Al 21’ altra clamorosa chance per il Fiorenzuola, con Oddi che sulla fascia sinistra crea superiorità numerica; il pallone arriva a Ceravolo ancora sul filo del fuorigioco, con l’attaccante rossonero ancora solo davanti a Liverani che mette a lato una clamorosa occasione.

I rossoneri passano in vantaggio al 38’ con Alberti, che protegge una grande palla appena dentro l’area, si gira e di mancino batte rasoterra l’incolpevole Liverani. 0-1.

La partita è una battaglia estremamente fisica, con il secondo tempo che inizia con tanti contrasti fisici a centrocampo.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 64’ il batti e ribatti nell’area del Fiorenzuola viene salvato quasi all’altezza della linea da un provvidenziale intervento di Sussi. L’Alessandria prova a produrre il massimo sforzo con lanci lunghi alla ricerca di Siafa, con Potop ancora provvidenziale nel salvataggio in extremis al 68’.

Il Fiorenzuola ha l’occasione con il contropiede lanciato da Alberti all’82’ di chiudere la partita, ma Omoregbe appena entrato si fa sbarrare la porta dall’uscita disperata a valanga di Liverani.

Grande sofferenza negli ultimi minuti di gioco, ma nella battaglia di 7 minuti di recupero non succede altro se non adrenalina, con il Fiorenzuola che porta a casa 3 punti fondamentali e sale a quota 13 punti, per la prima volta in campionato senza subire goal.

