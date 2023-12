Addio a Roberto Rebessi, per vent’anni è stato guida e anima del Gaep

Da quasi vent’anni era alla guida del Gaep di Piacenza. Un grande appassionato della montagna, diventato punto di riferimento per i soci del gruppo di escursionisti di Piacenza. Una persona precisa, scrupolosa, che non lasciava mai nulla al caso, ma soprattutto una persona carica di umanità e con una straordinaria capacità di dialogo. Forse proprio per queste sue qualità Roberto Rebessi era presidente del gruppo escursionistico fin dal 2004. La sua scomparsa improvvisa nella serata di lunedì all’età di 69 anni ha lasciato i soci attoniti e increduli.

Rebessi era un ingegnere meccanico. Dopo aver lavorato all’inizio della sua carriera in alcune aziende del Piacentino, aveva deciso di entrare nel mondo della scuola. Lascia la moglie Giuliana e le figlie Sara e Monica.