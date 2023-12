Festa dell’Immacolata all’insegna della neve. Allerta gialla in collina

“Per venerdì 8 dicembre sono previste nevicate di debole/moderata intensità sul settore centro-occidentale con quota neve attorno ai 300/500 metri e con accumuli che sulle aree collinari occidentali potrebbero raggiungere i 5-10 cm. Sulle aree montane i quantitativi potrebbero essere anche superiori ma non significativi ai fini dell’allertamento per tali aree. Non è escluso qualche temporaneo fenomeno di neve o acqua mista a neve anche sulla pianura occidentale”. E’ quanto si legge nella nota diramata dall’Agenzia di Protezione civile dell’Emilia Romagna.

ALLERTA METEO 8 DICEMBRE