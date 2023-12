Limitazioni anti smog al traffico, sospensione festiva per l’8 dicembre

Si ricorda che domani, venerdì 8 dicembre, in occasione della giornata festiva non saranno in vigore le consuete limitazioni al traffico che dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, comportano il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti. Allo stesso modo, come previsto dal Piano Aria integrato regionale, in assenza di condizioni emergenziali sono sospese, per il mese di dicembre, le domeniche ecologiche.

Il prossimo bollettino Arpae di previsione e controllo verrà emesso lunedì 11 dicembre, quando riprenderanno le abituali restrizioni riguardanti i mezzi a benzina sino alla categoria Euro 2 compresa, i mezzi alimentati a Diesel sino alla tipologia Euro 4 inclusa, nonché – in tutti i casi per le categorie pre Euro ed Euro 1 – i veicoli a benzina/gpl e benzina/metano, i ciclomotori e motocicli a due tempi.