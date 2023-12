Polizia locale, il settore amministrativo trasloca in via Rio Farnese

Trasloco imminente per il settore amministrativo della Polizia Locale, che dal Comando di via Rogerio si trasferirà, la prossima settimana, in via Rio Farnese 14/d, dove già ha sede l’Ufficio Permessi Ztl. Lo fa sapere il Comune di Piacenza. “Qui ci si potrà rivolgere per tutte le informazioni in merito alle violazioni al Codice della Strada o a sanzioni amministrative: ad esempio, preavvisi lasciati sui veicoli, verbali di contestazione consegnati direttamente a chi ha commesso un’infrazione, ricevuti tramite posta ordinaria o via PEC, ingressi non autorizzati in Ztl e Apu, passaggio con il semaforo rosso rilevato dal sistema Photored sugli impianti che ne sono provvisti, violazioni al Regolamento di Polizia urbana.

Nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 dicembre, durante le quali sarà effettuato lo spostamento, gli Uffici interessati saranno aperti al pubblico in via Rogerio, solo per le pratiche di restituzione di veicoli sottoposti a fermo o sequestro.

L’attività di sportello – affidata al personale della Società Ica per il servizio di Front Office – riprenderà a pieno regime da mercoledì 13, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì e giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 17. Nella fascia di apertura, gli addetti risponderanno al numero dedicato 337-1340491, mentre è sempre disponibile, senza limitazioni di orario, la piattaforma online https://verbalipl.comune.piacenza.it, che consente di visualizzare informazioni e immagini relative alle sanzioni ricevute, nonché di effettuare i pagamenti dei preavvisi e dei verbali di contestazione.

Restano al Comando di via Rogerio 3 gli Uffici cui i cittadini devono fare riferimento per ottenere la restituzione della patente dopo una sospensione, per avere informazioni relative a incidenti stradali in cui sia intervenuta la Polizia Locale (Ufficio Infortunistica) o in merito a verifiche degli agenti sui cambi di residenza, nonché per segnalazioni su tematiche di convivenza civile”.