“Star bene”: questa sera alle 21.00 su Telelibertà si parla di tumore alla prostata

È ancora un argomento tabù e gli uomini faticano a pensare alla prevenzione. Eppure il tumore alla prostata è il terzo per mortalità. Se ne parla nella nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda stasera, giovedì, su Telelibertà alle 21.00.

A intervenire nel corso della serata (realizzata grazie anche alla collaborazione di Amop) saranno l’oncologo e direttore scientifico della trasmissione Luigi Cavanna, il direttore dell’unità operativa di Urologia dell’ospedale di Piacenza Ivan Matteo Tavolini e l’urologo Konstantinos Christodoulakis. In Italia 14 milioni di uomini corrono il rischio di sviluppare il tumore alla prostata. La diagnosi precoce può scoprire le principali patologie oncologiche della sfera genitale maschile nel 95% dei pazienti asintomatici con 10 anni di anticipo: se preso in tempo infatti le possibilità di sopravvivenza sono altissime. Purtroppo però a causa di preconcetti, pudori e scarsa cultura alla prevenzione sempre più spesso le diagnosi sono tardive. Ancora oggi, 8 uomini su 10 non si sono mai sottoposti a una visita urologica in tutta la loro vita. Eppure le conoscenze, i farmaci e le tecniche chirurgiche disponibili migliorano le prospettive di guarigione e soprattutto la qualità di vita.

RUBRICA COLDIRETTI – Come sempre, la puntata sarà preceduta dalla rubrica “Star bene a tavola” curata da Alessandra Lucchini, responsabile della Comunicazione di Coldiretti: a intervenire Daniele Sesenna, cuoco del Mercato Coperto di Campagna Amica, che guiderà nella preparazione di un risotto.