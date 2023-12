A Castel San Giovanni un calendario per aiutare gli animali

Domenica 10 dicembre, alle 18 le volontarie e i volontari dell’associazione animalista “44 Zampe” presenteranno la loro strenna natalizia. Si tratta di un calendario che sarà distribuito per raccogliere fondi da destinare alle attività di cui l’associazione si fa carico. I fondi raccolti serviranno a salvare cani dai canili lager, acquistare cibo per animali e pagare cure veterinarie per famiglie indigenti che non possono sostenere le spese per curare i propri amici a quattro zampe. Il lunario sarà presentato nella birreria Kelly’s di Castelnovo di Borgonovo.

