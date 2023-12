Contributo per adottare un cane a Montebolzone: c’è tempo fino al 15 dicembre

A Castel San Giovanni c’è tempo fino al 15 dicembre per chi vuol far domanda per ottenere un contributo per l’adozione di un cane. I contributi che vanno da un minimo di 300 a un massimo di 700 euro. Possono richiedere il contributo tutti i residenti che intendono adottare uno dei 94 cani oggi ospitati nel canile di Montebolzone di Agazzano, oppure in canili e rifugi della provincia, gestiti da associazioni no profit. Se il cane ha più di sette anni il contributo è più alto e può essere speso solo per prodotti farmaceutici per animali, spese veterinarie, alimenti per animali. Dei 94 canili oggi custoditi a Montebolzone l’80% ha più di sette anni. Il 15%, è rappresentata da molossoidi che spesso vengono abbandonati perché chi li aveva in adozione si accorge di non essere in grado di gestirli nel modo corretto.

