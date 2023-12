Lite per uno specchietto dell’auto finisce con invettive e una denuncia

Due automobili incrociandosi sulla strada che collega Sarmato a Borgonovo si sono fatti “saltare” i rispettivi specchietti, non scatta l’accordo Cid e intervengono i carabinieri con denuncia per guida in stato di ebrezza e ritiro patente. I conducenti dei veicoli, una donna e un uomo dopo l’incidente hanno frenato. L’uomo pare abbia cominciato ad inveire contro la donna e avrebbe tentato di chiudere non “amichevolmente” l’incidente. La donna ha così telefonato al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Piacenza che subito hanno notato che l’uomo sembrava un pò alterato. E’ accaduto mercoledì sera intorno alle 20.30. Protagonista dell’episodio un 44enne piacentino. I carabinieri constatato lo stato di alterazione dell’uomo lo hanno invitato ad avvicinarsi alla loro auto per sottoporsi al test alcolemico. Il quarantaquattrenne si è rifiutato, anche se gli è stato spiegato che avrebbe così peggiorato la sua situazione. Di fronte all’ennesimo “no” i carabinieri hanno identificato l’automobilista e lo hanno denunciato per guida in stato di ebrezza, ritirata la patente e sequestrata la macchina.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà