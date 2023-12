Striscia di silicone sullo stipite della porta: così i ladri sono entrati in casa

Torna a colpire la banda del “silicone”. Ladri scassinatori, la scorsa notte, utilizzando come “segnale” una striscia di silicone sullo stipite della porta, hanno scassinato l’ingresso di un appartamento e una volta all’interno ha messo tutto a soqquadro. Fortunatamente i ladri non hanno trovato nulla di valore e si sono allontanati a mani vuote. E’ accaduto l’altro giorno in una trasversale di via Farnesiana. La polizia invita a fare attenzione a coloro che notano una striscia di silicone sullo stipite delle porte d’ingresso e nel caso si noti qualcosa di sospetto chiamare subito il 113. La striscia di silicone viene apposta dai ladri fra le 24 e le 48 ore prima del colpo. Serve a stabilire se nell’appartamento preso di mira, vi sia in casa qualcuno oppure no.

